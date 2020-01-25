Землетрясение в Турции: 20 человек погибли
25 января 2020 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 6.8 с произошло в турецкой провинции Элязыг вечером 24 января. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше четырех.
В результате на востоке страны погибли до 20 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Еще 1015 человек получили ранения, пишет РИА Новости.
«Приблизительно 30 местных жителей у нас находятся под завалами в Элязыге», — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджи. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, число погибших может увеличиться.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставили 1689 палаток, 1656 кроватей и 9.2 тысячи одеял. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в провинциях Элязыге и Малатье.
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