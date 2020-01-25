Землетрясение в Турции: 20 человек погибли

Землетрясение в Турции: 20 человек погибли
25 января 2020 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 6.8 с произошло в турецкой провинции Элязыг вечером 24 января. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше четырех.

В результате на востоке страны погибли до 20 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Еще 1015 человек получили ранения, пишет РИА Новости.

«Приблизительно 30 местных жителей у нас находятся под завалами в Элязыге», — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджи. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, число погибших может увеличиться.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставили 1689 палаток, 1656 кроватей и 9.2 тысячи одеял. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в провинциях Элязыге и Малатье.

 Самое значимое
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 130 раз Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций более 700 выстрелов
Прототип «Волка с Уолл-стрит» потребовал $300 млн у создателей фильма Белфорт подал в суд на компанию, обвинив Red Granite в создании кинокартины с целью отмывания денег в Малайзии
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком - он может совершать те же действия
Действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней теннисистке Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4