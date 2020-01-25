NASA: К Земле приближается потенциально опасный астероид

NASA: К Земле приближается потенциально опасный астероид
25 января 2020 - 12:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли. Об этом сообщает NASA.

По данным американского агентства, астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля, пишет РИА Новости.

Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.

Астероид 163373 был открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

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