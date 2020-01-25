В Китае от коронавируса погибли более 40 человек: Случаи заражения выявлены во Франции и Австралии

В Китае от коронавируса погибли более 40 человек: Случаи заражения выявлены во Франции и Австралии
25 января 2020 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Число скончавшихся от коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэй увеличилось до 39 человек.

Все погибшие — жители города Ухань, где вирус был обнаружен впервые, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Global Times.

Еще 2 человека умерли за пределами провинции, поэтому общее число жертв на данный момент достигло 41 человека.

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы во Франции и Австралии.

Так, два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Бузен рассказала, что 48-летний пациент из Бордо вернулся из Китая и обратился к врачам с симптомами 23 января. Мужчину госпитализировали в индивидуальный бокс. По словам министра, после возвращения во Францию он контактировал с десятком человек. Второй заболевший также находится в индивидуальной палате парижской больницы Bichat.

В Австралии зафиксирован первый случай заражения. Пациентом является гражданин Китая, который прибыл в Австралию в январе. Его госпитализировали в стабильном состоянии в пригороде Мельбурна, штат Виктория.

Ранее в Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом. Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

По последним данным, в мире насчитывается более 1200 случаев заражения вирусом 2019-nCoV. Большинство пострадавших от нового вируса находятся в Китае. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

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