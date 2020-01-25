Прототип «Волка с Уолл-стрит» потребовал $300 млн у создателей фильма
25 января 2020 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший брокер Джордан Белфорт, история жизни которого легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит», потребовал у создателей киноленты — компании Red Granite Pictures — $300 млн.
Фильм «Волк с Уолл-стрит» вышел на экраны в декабре 2013 года. Картина была выдвинута на пять «Оскаров». В основу фильма легли книги мемуаров бывшего финансового брокера и создателя компании Stratton Oakmont Джордана Белфорта. В конце 1990-х он провел почти два года в тюрьме по обвинениям в финансовых махинациях.
Отмечается, что Белфорт подал в суд на компанию, обвинив Red Granite в создании кинокартины с целью отмывания денег в Малайзии. Прототип главного героя фильма утверждает, что был обманут, когда продавал права на экранизации своей автобиографии, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC.
Финансист отметил, ему было неизвестно о махинациях. Он добавил, что никогда бы не согласился на продажу прав, если бы знал об этом. По словам Белфорта, он надеялся, что это будет первая в его жизни честная сделка, но был обманут в своих ожиданиях.
В июле 2019 года продюсер «Волка с Уолл-стрит» Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Азиза вместе с матерью, отчимом и давним другом обвинили в исчезновении 4.5 млрд долларов из государственного фонда 1MDB, который контролировался бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. По данным американских прокуроров, средства использовались для поддержания роскошной жизни политика и его друга, финансиста Джоу Лоу.
Власти страны также предполагают, что деньги могли быть направлены на финансирование картин, над которыми работал Риза Азиз. Red Granite Pictures обвинили в использовании средств фонда.
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