Пашинян: Из Армении есть рейсы или заявки по 10 новым направлениям, в том числе - в Париж и Ригу
25 января 2020 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Если до «бархатной» революции 2018 года из Армении в Европу обслуживались всего 6-7 направлений, то после законодательных изменений уже было объявлено или подано заявок по 10 направлениям от новых авиакомпаний. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что следующие направления уже действуют или на них были поданы заявки: Париж, аэропорт Орли (Transavia), Вена и Вильнюс (Wizz Air), Берлин, Мемминген (из Гюмри), Рим, Милан, Афины (из Гюмри), Салоники (Ryanair) и Рига (airBaltic).
По словам Пашиняна, многие граждане Армении переняли практику проведения выходных в Риме и Милане, поскольку билет в оба конца можно приобрести за 50 евро.
В 2019 году по рекомендации Комитета гражданской авиации РА было принято решение освободить вышедшие на армянский рынок новые авиакомпании от налога на «воздух». После этого бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air объявили о начале полетов в Армению.
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