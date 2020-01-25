ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 130 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 130 раз
25 января 2020 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 19 по 25 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 130 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать на передовой с позиций диктующего ситуацию и уверенно несут боевое дежурство.

В период с 12 по 18 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 80 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 650 выстрелов.

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