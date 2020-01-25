В ООН отказалась пользоваться WhatsApp
25 января 2020 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак рассказал о том, что люди, состоящие в руководстве организации не используют при рабочем общении мессенджер WhatsApp, так как считают, что приложение представляет собой «незащищенный механизм коммуникации».
«На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш использует его», - рассказал Фархан Хак, пишет Ferra.ru.
При этом представитель ООН отказался как-либо комментировать предполагаемую связь наследного принца Саудовской Аравии и взлом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса с использованием того самого «незащищенного» мессенджера WhatsApp. По его словам, для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно обладать большей информацией о ситуации.
Ранее стало известно, что хакеры взломали телефон основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса после того, как он получил в WhatsApp вредоносный файл, предположительно отправленный с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. По данным издания, Джефф Безос и наследный принц вели дружескую переписку в WhatsApp. Телефон Безоса был взломан еще в мае 2018 года.
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