Азербайджан не пустил представительницу Украины на мероприятие ЕС из-за армянского происхождения

PanARMENIAN.Net - Азербайджан, выбранный местом проведения официального мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС, отказал в участии представительнице Украины из-за ее армянского происхождения. Об этом рассказал источник, информированный о ходе конфликта, пишет «Европейская правда».

Речь идет о семинаре «Анализ конфликтов», который проходил 13-16 января в Баку. Семинар был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства.

Работу по организации встречи проводил «Европейский колледж безопасности и обороны» (ЕКБО), который является структурной единицей Европейской службы внешних действий.

«По официальному приглашению ЕКБО, полученному через Министерство иностранных дел Украины, министерство внутренних дел сообщило кандидатуру для участия в мероприятии, которая была включена в состав делегации Украины. Выдвинутые кандидаты от Украины были подтверждены ЕКБО, прошли необходимое онлайн-обучение и получили электронные билеты. В то же время накануне выезда... была получена информация, что участие представителя МВД Украины в мероприятии невозможно в связи с отказом азербайджанской стороны во въезде для представителя Украины армянского происхождения», - говорится в документе.

В письме не называется имя этого сотрудника, однако, по данным издания, речь идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.

«Азербайджанская сторона демонстрирует нежелание интегрироваться в общее проевропейское пространство. Указанный случай создает прецедент недружественного отношения к Украине», - говорится в письме.

МВД просит посольство ЕС «рекомендовать Европейскому колледжу безопасности и обороны воздержаться в дальнейшем от проведения мероприятий на территории Азербайджанской республики».

Вместе с тем в украинском правительстве решили не делать этот конфликт публичным, отметил один из собеседников издания.

Азербайджан периодически отказывает во въезде в страну представителям разных стран из-за армянского происхождения или армянской фамилии.