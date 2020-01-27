Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

PanARMENIAN.Net - Пятикратный чемпиона НБА по баскетболу Коби Брайaнт погиб в результате крушения вертолета в городе Калабасас, который расположен в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Первым об инциденте со ссылкой на источники сообщило местное издание TMZ.com.

Позже информацию подтвердила мэрия Калабаса. По ее данным, в рухнувшем вертолете находилось помимо Брайнта еще четверо людей, все они погибли. Вертолет потерпел крушение в 10 утра по местному времени, пишут «Ведомости».

Коби Брайaнту был 41 год. Он один из величайших игроков в истории баскетбола. В течение 20 сезонов Брайант выступал за «Лос Анджелес Лейкерс», став с этой командой пятикратным чемпионом НБА. Всего за карьеру в НБА он набрал 33,643 очка. В 2008-м и 2012 годах Брайaнт в составе сборной США по баскетболу становился олимпийский чемпионом.