Известна дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана
27 января 2020 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 30 января встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Встреча состоится в Женеве. За день до этого, 29 января, Мнацаканян проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Отмечается, что будет затронут широкий круг вопросов мирного урегулирования карабахского конфликта.
Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 4 декабря в Братиславе. Министры договорились встретиться в начале 2020 года.
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