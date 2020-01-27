Известна дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 30 января встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Встреча состоится в Женеве. За день до этого, 29 января, Мнацаканян проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Отмечается, что будет затронут широкий круг вопросов мирного урегулирования карабахского конфликта.

Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 4 декабря в Братиславе. Министры договорились встретиться в начале 2020 года.