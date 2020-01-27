Иранский пассажирский самолет приземлился прямо на городской улице
27 января 2020 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в иранском Махшахре и приземлился прямо на городской улице.
В момент инцидента на борту находились 135 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал, пишет «Комсомольская правда».
На опубликованных в Сети роликах видно, что прохожие тут же бросились к лайнеру, который сел поперек дороги на «пузо». Судя по всему, возгорания не возникло. Пассажиры и члены экипажа благополучно покинули борт воздушного судна.
Первоначальный осмотр показал, что у самолета не было никаких технических дефектов. Пилоты просто запоздали с заходом на посадку, и потому выкатились за пределы ВПП.
Ранее в январе в Иране произошла крупная авиакатастрофа. Разбился украинский Boeing 737 рейса Тегеран-Киев. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.
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