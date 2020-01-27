Билли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy
27 января 2020 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» во всех четырех основных номинациях: «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист». Кроме того, она получила награду за «Лучший поп-альбом».
Ранее подобное достижение удалось только одному артисту - Кристоферу Кроссу в 1981 году.
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года», пишут «Ведомости».
62-я ежегодная церемония вручения «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.
Лучшим рэп-альбомом признан «Igor» Tyler, The Creator, лучшим рок-альбомом – «Social Cues» Cage The Elephant, премию за лучший альтернативный альбом получил «Father Of The Bride» The Vampire Weekend. В номинациях «Лучший танцевальный/электронный альбом» победил «No Geography» The Chemical Brothers.
Награду за лучший саундтрек получила исландка Хильдур Гуднадоуттир – сериал «Чернобыль». Лучшим музыкальным фильмом признан «Homecoming» Бейонсе. Лучшим музыкальным видео стал клип «Old Time Road» рэпера Lil Nas X, режиссер – Calmatic. В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» премию получила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров «Becoming».
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