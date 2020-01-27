Число жертв нового вируса в Китае достигло 80 человек: Билл Гейтс выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2794 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала 27 января. Всего за сутки заболели более 700 человек, а число скончавшихся от коронавируса нового типа выросло до 80 человек, пишет Deutsche Welle.

У 5794 человек подозревают наличие вируса. Еще 51 человек излечился.

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений «Диснейленд» в Шанхае и Гонконге приостановили работу. Кроме того, свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй фактически находятся под карантином.

Между тем фонд основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды – Bill & Melinda Gates Foundation – в срочном порядке выделил $10 млн на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV, пишут «Ведомости».

Из выделенной суммы $5 млн направлены на борьбу коронавирусом в Китае. Еще столько же пойдет на оказание помощи центрам по контролю и профилактике распространения вируса в Африке. Фонд «уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов», говорится в сообщении.

Вирус подтвержден более чем в десяти странах, но от пневмонии скончались только заболевшие в Китае. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР. Он намерен провести консультации с правительством и экспертами в медицинской сфере.

ВОЗ ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. Организация объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая.