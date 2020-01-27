В Афганистане разбился пассажирский самолет: На борту было более 80 человек

PanARMENIAN.Net - 27 января в провинции Газни (в центральной части Афганистана) вскоре после вылета из Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Эта часть провинции контролируется боевиками радикального движения «Талибан». По предварительным данным, на борту Boeing 737-400 находились 83 человека, пишет Deutsche Welle.

Сообщалось, что это самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако позже представители государственной авиакомпании сообщили, что ни один из ее самолетов не разбивался в Афганистане.

Ariana Afghan Airlines также опубликовала заявление на сайте, сообщив, что все ее лайнеры работают в штатном режиме и находятся в безопасности.

И.о. исполнительного директора Ariana Afghan Airlines Мирваис Мирзаквал в свою очередь сообщил Reuters: «Авиакатастрофа произошла, но самолет принадлежал не Ariana, поскольку ее два рейса из Герата в Кабул и из Герата в Дели осуществлены без нарушений безопасности».