В Афганистане разбился пассажирский самолет: На борту было более 80 человек
27 января 2020 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 января в провинции Газни (в центральной части Афганистана) вскоре после вылета из Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Эта часть провинции контролируется боевиками радикального движения «Талибан». По предварительным данным, на борту Boeing 737-400 находились 83 человека, пишет Deutsche Welle.
Сообщалось, что это самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако позже представители государственной авиакомпании сообщили, что ни один из ее самолетов не разбивался в Афганистане.
Ariana Afghan Airlines также опубликовала заявление на сайте, сообщив, что все ее лайнеры работают в штатном режиме и находятся в безопасности.
И.о. исполнительного директора Ariana Afghan Airlines Мирваис Мирзаквал в свою очередь сообщил Reuters: «Авиакатастрофа произошла, но самолет принадлежал не Ariana, поскольку ее два рейса из Герата в Кабул и из Герата в Дели осуществлены без нарушений безопасности».
Самое значимое
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
Последние новости
Названа возможная причина крушения вертолета Коби Брайанта Из-за тумана вертолеты отдела воздушной поддержки департамента не летали до полудня
Число жертв нового вируса в Китае достигло 80 человек: Билл Гейтс выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом За сутки в КНР выявлено 700 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV
МИД РА: В числе заболевших новым коронавирусом в Китае граждан Армении не выявлено По состоянию на данный момент, данных о заражении граждан Армении нет
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»