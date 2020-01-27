Названа возможная причина крушения вертолета Коби Брайанта
27 января 2020 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Погодные условия в момент крушения вертолета, в котором погиб баскетболист Коби Брайaнт, не соответствовали минимальным стандартам для полетов. Об этом заявил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн, пишут «Ведомости» со ссылкой на Los Angeles Times.
Из-за тумана вертолеты отдела воздушной поддержки департамента не летали до полудня.
Департамент шерифа округа Лос-Анджелес аналогично оценил погодные условия. По его словам, в основном из-за погоды утром 26 января в воздухе не было вертолетов.
Авиакатастрофа произошла около 10 утра по местному времени. Вместе с Брайантом при крушении вертолета погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Они направлялись на баскетбольный матч молодежных команд.
Брайaнту был 41 год. Вместе с командой «Лос-Анджелес лейкерс» он выступал в течение 20 сезонов и стал пятикратным чемпионом НБА. В 2008 и 2012 гг. Брайaнт дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной США по баскетболу.
Photo. Getty Images
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