Четыре букмекерских компании из Армении номинированы на престижную международную премию

PanARMENIAN.Net - Четыре компании из Армении вошли в список номинантов Международной премии в области спорта и букмекерства BR Awards 2020, организатором которой выступает один из самых авторитетных информационно-аналитических порталов «Рейтинг Букмекеров».

В номинации «Лучшая букмекерская компания Армении» заявлены Vivarobet, Adjarabet, TotoGaming, Goodwinbet.

Победитель определится по итогам открытого голосования на сайте премии, которое продлится до 1 февраля, и голосов экспертного жюри.

«В этом году мы расширили географию стран-участниц. Кроме компаний из Армении, в разных номинациях премии заявлены букмекеры из Украины, Белоруссии и Казахстана. Также мы изменили критерии оценки, однако шорт-лист по-прежнему формируется по результатам открытого голосования на сайте», - рассказал основатель информационно- аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и председатель экспертного жюри Международной премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

Награждение победителей состоится на торжественной церемонии 27 февраля в Москве.