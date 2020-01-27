Четыре букмекерских компании из Армении номинированы на престижную международную премию
27 января 2020 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Четыре компании из Армении вошли в список номинантов Международной премии в области спорта и букмекерства BR Awards 2020, организатором которой выступает один из самых авторитетных информационно-аналитических порталов «Рейтинг Букмекеров».
В номинации «Лучшая букмекерская компания Армении» заявлены Vivarobet, Adjarabet, TotoGaming, Goodwinbet.
Победитель определится по итогам открытого голосования на сайте премии, которое продлится до 1 февраля, и голосов экспертного жюри.
«В этом году мы расширили географию стран-участниц. Кроме компаний из Армении, в разных номинациях премии заявлены букмекеры из Украины, Белоруссии и Казахстана. Также мы изменили критерии оценки, однако шорт-лист по-прежнему формируется по результатам открытого голосования на сайте», - рассказал основатель информационно- аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и председатель экспертного жюри Международной премии «РБ» Паруйр Шахбазян.
Награждение победителей состоится на торжественной церемонии 27 февраля в Москве.
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