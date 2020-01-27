Жертвами землетрясения в Турции стали около 40 человек

PanARMENIAN.Net - 39 человек официально признаны погибшими в результате землетрясения на востоке Турции, по данным на 27 января.

Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы в провинции Элязыг после сотен подземных толчков, которые произошли поздно вечером 24 января. В поисково-спасательной операции участвуют около 4000 специалистов и 22 собаки, объявило министерство Турции по чрезвычайным ситуациям, пишет Deutsche Welle.

К 27 января удалось найти и вытащить из-под обломков 45 выживших, более 1600 человек ранены. Работы продолжаются в надежде найти живыми еще двух местных жителей, которые пока числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 6,8 разрушило 76 зданий и повредило тысячи жилых домов. В районе катастрофы развернут палаточный городок, поскольку ночью температура опускается до -5 градусов по Цельсию.

Турция располагается на стыке литосферных плит, поэтому подземные толчки здесь не редкость. Предыдущее землетрясение в этом же районе в 2010 году было магнитудой 6,0 и унесло жизни 51 человека. Самое сильное землетрясение за последние десятилетия произошло в 1999 году на северо-западе Турции: оно унесло жизни около 18 000 человек.