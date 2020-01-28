Армянской армии - 28 лет
28 января 2020 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 января Республика Армения отмечает День армии.
28 января 1992 года была создана Армянская армия. День Армии отмечают в Армении 28 января. В 1991 году решением правительства Республики Армения был создан Госкомитет обороны при Совете министров, а 5 декабря по приказу Президента РА министром обороны был назначен Вазген Саргсян. 28 января 1992 года было принято историческое решение «Об обороне РА», тем самым оглашая факт создания Армянской Национальной Армии.
Говоря о становлении армянской армии, нужно выделить три основных этапа. Первый: начало национально-освободительной войны в Нагорном Карабахе. В то время за безопасность страны отвечали добровольцы, которые были объединены в отряды. Отряды не имели центрального подчинения, каждый воевал так, как считал нужным, но все были готовы умереть за освобождение Карабаха от азербайджанской оккупации. Именно эти отряды и составили основу регулярной армии. Второй этап - создание национальной армии в условиях войны. После этого подошло время третьего этапа, кстати, он не завершен и в наши дни. Это период можно назвать «армейское строительство». Длящийся уже 20 лет режим прекращения огня позволяют сосредоточить главное внимание на развитии разных родов войск и обеспечить укрепление связей между ВС Армении и Армии обороны НКР.
Праздник «День Армии» стали отмечать с 2001 года, после того, как 6 января 2001 года второй президент Армении Роберт Кочарян подписал Закон «О праздниках и памятных днях Республики Армения».
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