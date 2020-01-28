Коронавирус в Китае: Более 100 погибших, около 4500 инфицированных

PanARMENIAN.Net - Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, достигло 4515 человек. Из них 106 — скончались, пишет TJ со ссылкой на «Синьхуа».

За сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хубэй, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань.

За это же время зафиксировали 1771 новый случай заболевания. Коронавирус подозревают еще у 6973 человек, а 44 тысячи находятся под наблюдением. По данным сайта, анализирующего случаи заражения вирусом, погибли уже 107 человек.

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Несколько китайских городов закрыты на карантин.