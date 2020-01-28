Новые правила Трампа по выдаче грин-карт одобрены Верховным судом США

PanARMENIAN.Net - Верховный суд США 27 января одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа.

Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту), пишет Deutsche Welle.

Белый дом приветствовал позицию суда, особо выделив его положительное влияние на «американских налогоплательщиков, работников и конституцию». Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в Соединенных Штатах.

Министерство национальной безопасности США в августе 2019 года представило проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. В том же месяце несколько американских штатов подали в суд на администрацию президента из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Истцы сочли, что эти предлагаемые нововведения нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого. В октябре федеральные судьи в трех штатах запретили чиновникам отказывать в получении грин-карт легальным мигрантам.

Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.