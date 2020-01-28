В Германии зафиксирован первый случай заражения китайским вирусом

PanARMENIAN.Net - Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV из Китая зафиксирован в Германии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения федеральной земли Бавария.

Вирус выявлен у мужчины из городского округа Штарнберг. Сейчас он изолирован и пребывает в хорошем клиническом состоянии, пишет РБК.

Члены семьи заразившегося и люди, с которыми он тесно контактировал, были проинструктированы о мерах предосторожности, путях передачи вируса и его симптомах.

Также сообщается, что 28 января представители министерства здравоохранения Баварии проведут пресс-конференцию в своем мюнхенском офисе.

Вирус начал распространяться из города Ухань в Центральном Китае в конце декабря. В настоящий момент количество заболевших в стране превысило 4500 человек, подтверждены более 100 смертей осложнений и 57 случаев выздоровления. Заражение коронавирусом подтверждено в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Таиланде, Австралии, Сингапуре.