Apple хочет запатентовать стеклянный iMac
28 января 2020 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple хочет зарегистрировать патент на создание iMac со стеклянным корпусом, пишут The Verge и Patently. Компания подала заявку в бюро патентов США в мае 2019 года, но СМИ обратили на это внимание только сейчас. Как отмечают издания, речь идет о компьютере-моноблоке, который можно будет сгибать. Место сгиба будет находиться между дисплеем и клавиатурой.
В заявке Apple говорится, что настольный моноблок будет состоять из дисплея, установленного в стеклянный корпус, клавиатуры и тачпада. Компания также рассматривает возможность создания моноблока без встроенной клавиатуры, пишут «Ведомости».
Как отмечает издание, Apple собирается впервые использовать стекло в качестве материала для корпуса. Издание считает новаторской идею Apple поместить в моноблок все средства ввода и вывода данных.
В ноябре 2019 года Apple представила обновленный MacBook Pro. Устройство получило дисплей Retina (разрешение 3072×1920, 16 дюймов) и клавиатуру Magic Keyboard. До выпуска этой модели максимальная диагональ MacBook была 15 дюймов. MacBook также получил шести- и восьмиядерные процессоры Intel девятого поколения.
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