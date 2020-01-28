Disney снимет ремейк «Бэмби» 1942 года

Disney снимет ремейк «Бэмби» 1942 года
28 января 2020 - 18:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Disney снимет ремейк мультфильма «Бэмби» с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Классический мультфильм об олененке вышел на экраны в 1942 году.

Сценаристами нового «Бэмби» стали Женева Робертсон-Дворет, работавшая над фильмом «Капитан Марвел», и Линдси Бир. Режиссер мультфильма пока неизвестен. Продюсировать картину будет компания Depth of Field, которая сейчас также снимает ремейк «Пиноккио», пишут «Ведомости».

В 2019 году Disney выпустил ремейк «Короля льва», который собрал в мировом прокате более $1.6 млрд и стал одним из самых кассовых в истории.

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