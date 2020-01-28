СМИ: Выпуск нового iPhone может быть отложен из-за коронавируса
28 января 2020 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Распространение коронавируса в Китае может негативно сказаться на выпуске новых iPhone: в первую очередь это касается бюджетной модели SE. Ее массовое производство должно начаться в феврале, график могут изменить из-за вспышки вируса, сообщает Nikkei со ссылкой на два источника.
Опрошенные Bloomberg аналитики также не исключают вероятности того, что коронавирус может негативно повлиять на выход новых iPhone.
Конечная сборка iPhone происходит на заводах двух компаний – Foxconn и Pegatron, расположенных более чем в 500 км от Ухани, где произошла вспышка вирусной инфекции. Несмотря на это основатель Foxconn Терри Гоу ранее не исключал, что вирус может негативно повлиять на поставки, пишут «Ведомости».
Всего у Apple 10,000 штатных сотрудников в Китае, многие из них в последние дни не выходили из дома. Компания не уточнила, оставались ли они дома по своему желанию или же по распоряжению. Apple также попросила своих поставщиков увеличить производство iPhone – до 80 млн штук за первое полугодие, отмечает Nikkei. 15 млн из них приходится на еще не анонсированную бюджетную модель SE, о которой ранее сообщал Bloomberg. Ранее Bloomberg передавал, что Apple также увеличила планы по производству мобильных процессоров.
Коронавирус нового типа начал распространятся из китайского города Ухань в декабре 2019 года. Врачи подтвердили более 4500 случаев заражения вирусом, 106 из них окончились смертельным исходом.
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