Глава МИД Армении встретился в Женеве с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - В Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США). Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик.

После встречи с сопредседателями глава МИД Армении встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.