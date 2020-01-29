Глава МИД Армении встретился в Женеве с сопредседателями МГ ОБСЕ

Глава МИД Армении встретился в Женеве с сопредседателями МГ ОБСЕ
29 января 2020 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США). Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик.

После встречи с сопредседателями глава МИД Армении встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

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