Карабахский военнослужащий ранен в пока еще невыясненных обстоятельствах
29 января 2020 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 января, в районе 02:55, на оборонительном участке одной из воинский частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении, при невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий Нвер Арманович Аветисян, 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Раненый был незамедлительно перевезен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.
Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.
Ранее в январе в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении, огнестрельные ранения получили военнослужащие АО НКР Генри-Айк Симонович Закарян (2001 года рождения) и Армен Месропян Джоникович (2000 года рождения).
Самое значимое
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Все заболевшие в ОАЭ - члены одной семьи родом из китайской провинции Хубэй, в которой началось распространение нового коронавируса
Парламент Ирана обсуждает выход из договора о нераспространении ядерного оружия Одновременно представлен законопроект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
На «Евровидении - 2020» Армения выступит во втором полуфинале Из полученных 53 заявок жюри выбрало 12 лучших