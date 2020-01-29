Карабахский военнослужащий ранен в пока еще невыясненных обстоятельствах

PanARMENIAN.Net - 28 января, в районе 02:55, на оборонительном участке одной из воинский частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении, при невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий Нвер Арманович Аветисян, 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Раненый был незамедлительно перевезен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.

Ранее в январе в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении, огнестрельные ранения получили военнослужащие АО НКР Генри-Айк Симонович Закарян (2001 года рождения) и Армен Месропян Джоникович (2000 года рождения).