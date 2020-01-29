На «Евровидении - 2020» Армения выступит во втором полуфинале

PanARMENIAN.Net - В Армении жюри проекта «Вперед к Евровидению-2020» выбрало 12 участников, которые получат возможность принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» и представить на нем республику. Об этом сообщило Общественное телевидение Армении.

Из полученных 53 заявок жюри выбрало 12 лучших. Так, в результате голосования в проекте примут участие следующие участники: Атена Манукян, TOKIONINE, ERNA, Мириам Багдасарян, Agop, Карина EVN, Владимир Арзуманян, Айк Music, Артур Алекс, Габриэль Джиг, EVA Rida, Сергей и Николай Арутюновы.

Конкурсные песни будут представлены на следующей неделе на странице проекта на YouTube. Финальный этап проекта состоится 15 февраля.

Также стало известно, что представитель Армении выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет в мае в Роттердаме. Это стало известно в результате жеребьевки, которую провели 28 января организаторы мероприятия.

Вместе с Арменией во втором полуфинале выступят Австрия, Молдова, Польша, Сан Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Норвегия, Болгария, Швейцария, Финляндия, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Участниками первого полуфинала станут представители России, Македонии, Норвегии, Белоруссии, Кипра, Литвы, Хорватии, Швеции, Азербайджана, Мальты, Израиля, Словении, Австралии, Украины, Румынии, Ирландии, Бельгии.

В 2019 году Армению на «Евровидении» представила певица Србук с песней Walking Out. Армения не прошла в финал.