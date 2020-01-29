Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
29 января 2020 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. Об этом свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились, пишет РИА Новости.
Атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS) впервые зарегистрировали в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай зафиксировали в июне 2003-го. По данным ВОЗ, на территории материкового Китая было 5327 заражений, погибли 349 человек. Всего в 30 странах заболели почти 8.5 тысячи человек, более 900 погибли.
Следующая масштабная вспышка — ближневосточного коронавируса MERS-CoV — за несколько лет, начиная с 2012 года, охватила 2494 человека, из них умерли 858. Большинство больных MERS были в Саудовской Аравии и Южной Корее.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
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