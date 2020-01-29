В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
29 января 2020 - 14:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрирован первый на Ближнем Востоке случай заболевания коронавирусом. Как сообщило 29 января министерство здравоохранения ОАЭ, заболевшие - члены семьи родом из китайской провинции Хубэй, где находится город Ухань, ставший очагом распространения вируса.

О числе заболевших не сообщается. По данным властей ОАЭ, они находятся в стабильном состоянии под надзором медиков, пишет Deutsche Welle.

Власти эмиратов распорядились контролировать всех пассажиров, прибывающих из Китая в аэропорты Дубая и Абу-Даби. По их данным, в прошлом году только через аэропорт Дубая транзитом проследовали 3.6 миллиона китайцев. В ОАЭ расположены филиалы нескольких сотен китайских компаний.

По состоянию на 29 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в мире выявлено у примерно 6000 человек, а число скончавшихся превысило 132 человека. Все жертвы вируса до сих пор были в Китае. Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Германии, Франции, Южной Корее и Японии.

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