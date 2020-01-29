Google объединит Gmail с мессенджером и облачным хранилищем
29 января 2020 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Google занимается разработкой нового универсального коммуникационного приложения, в рамках которого будут объединены почтовый сервис Gmail, облачное хранилище Google Drive, а также мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Mee.
Согласно имеющимся данным, новинка будет в первую очередь нацелена на корпоративные решения наподобие Slack и Microsoft Teams, пишет Ferra.ru.
Приложение войдет в уже существующий пакет G Suite, за которым стоит команда облачных сервисов Google Cloud.
Hangouts для корпоративных пользователей в 2017 году разделился на Hangouts Meet и Hangouts Chat. Обычные же пользователи на замену старому мессенджеру получили более новые решения в лице Duo и Allo. В марте 2019 года проект Allo был закрыт, а вместо него компания теперь намерена использовать стандартное приложение Messages для Android. Duo же все еще продолжает работать.
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