Google объединит Gmail с мессенджером и облачным хранилищем

PanARMENIAN.Net - Компания Google занимается разработкой нового универсального коммуникационного приложения, в рамках которого будут объединены почтовый сервис Gmail, облачное хранилище Google Drive, а также мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Mee.

Согласно имеющимся данным, новинка будет в первую очередь нацелена на корпоративные решения наподобие Slack и Microsoft Teams, пишет Ferra.ru.

Приложение войдет в уже существующий пакет G Suite, за которым стоит команда облачных сервисов Google Cloud.

Hangouts для корпоративных пользователей в 2017 году разделился на Hangouts Meet и Hangouts Chat. Обычные же пользователи на замену старому мессенджеру получили более новые решения в лице Duo и Allo. В марте 2019 года проект Allo был закрыт, а вместо него компания теперь намерена использовать стандартное приложение Messages для Android. Duo же все еще продолжает работать.