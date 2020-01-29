В Женеве проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана
29 января 2020 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Женеве стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Встреча проходит при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.
Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в начале декабря 2019 года.
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