Facebook собирала сведения о пользователях вне соцсети: Теперь приватные данные можно скрыть

PanARMENIAN.Net - Крупнейшая соцсеть в мире Facebook официально подтвердила тот факт, что она собирает и получает различную информацию о том, чем занимаются ее пользователи за пределами сайта.

Так, в соцсети была представлена новая функция под названием «Действия вне Facebook», в рамках которой пользователи могут управлять информацией о данных, полученных от других сайтов, пишет Ferra.ru.

В Facebook отмечают, что компания собирает эти данные лишь для демонстрации более актуальной рекламы, а также более точной рекомендации различных групп, событий и товаров, основываясь на интересах пользователя.

«Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что компания Facebook Британии выплатит штраф в размере около $643 тысяч за нарушение конфиденциальности после скандала с частной английской компанией Cambridge Analytica.