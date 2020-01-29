Facebook собирала сведения о пользователях вне соцсети: Теперь приватные данные можно скрыть
29 января 2020 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейшая соцсеть в мире Facebook официально подтвердила тот факт, что она собирает и получает различную информацию о том, чем занимаются ее пользователи за пределами сайта.
Так, в соцсети была представлена новая функция под названием «Действия вне Facebook», в рамках которой пользователи могут управлять информацией о данных, полученных от других сайтов, пишет Ferra.ru.
В Facebook отмечают, что компания собирает эти данные лишь для демонстрации более актуальной рекламы, а также более точной рекомендации различных групп, событий и товаров, основываясь на интересах пользователя.
«Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», — говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что компания Facebook Британии выплатит штраф в размере около $643 тысяч за нарушение конфиденциальности после скандала с частной английской компанией Cambridge Analytica.
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