Apple установила рекорд по квартальной выручке компании

PanARMENIAN.Net - Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91.8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4.9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

«Мы рады сообщить о самой высокой квартальной выручке Apple когда-либо», – отметил генеральный директор Тим Кук, пишут «Ведомости».

По его оценке, причиной роста стал спрос на iPhone последних моделей (рост продаж на 8%), часы, наушники AirPods и услуги компании.

База активных устройств превысила 1.5 млрд против 1.4 млрд годом ранее. «Мы рассматриваем это как мощное свидетельство удовлетворенности, вовлеченности и лояльности наших клиентов – и отличный драйвер нашего роста по всем направлениям», – сказал Кук.

Год назад падение продаж iPhone и экономический спад в Китае впервые с 2016 года привели компанию к снижению доходов. В текущем квартале Apple прогнозирует выручку в размере от $63 млрд до $67 млрд, т. е. рост составит от 9 до 15%. Риски могут быть связаны с распространением коронавирусной инфекции в КНР, но компания готова при необходимости сменить поставщиков, в том числе и в эпицентре заболевания – городе Ухань.