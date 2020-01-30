Дизайн и характеристики нового складного Samsung раскрыли до премьеры
30 января 2020 - 10:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Портал WinFuture поделился предполагаемыми рендерами будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip, а также предполагаемыми характеристиками устройства.
На изображениях можно увидеть вертикально складывающийся аппарат с двойной камерой и вспышкой на задней панели и одним портом USB-C (разъема для microSD и 3,5-миллиметрового разъема для наушников, согласно информации инсайдеров, нет), пишет «Популярная механика».
Предполагается, что Galaxy Z Flip получит 6.7-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 22:9 и разрешением 2636 на 1080 пикселей; при это указывается, что экран будет иметь стеклянное — не пластиковое — покрытие. Имеется и второй экран — 1.06 дюймовая OLED-панель, которая может использоваться для отображения времени и уведомлений.
Galaxy Z Flip, предположительно, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus (а не новейший Snapdragon 865), восемь гигабайтов оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Камера на задней панели, как указывают инсайдеры, будет иметь два модуля по 12 мегапикселей; селфи-камера же, по данной информации, будет иметь разрешение 10 Мп.
Предполагается, что новинка поступит в продажу уже в феврале, а цена составит 1400 долларов.
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