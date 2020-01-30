Дизайн и характеристики нового складного Samsung раскрыли до премьеры

Дизайн и характеристики нового складного Samsung раскрыли до премьеры
30 января 2020 - 10:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Портал WinFuture поделился предполагаемыми рендерами будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip, а также предполагаемыми характеристиками устройства.

На изображениях можно увидеть вертикально складывающийся аппарат с двойной камерой и вспышкой на задней панели и одним портом USB-C (разъема для microSD и 3,5-миллиметрового разъема для наушников, согласно информации инсайдеров, нет), пишет «Популярная механика».

Предполагается, что Galaxy Z Flip получит 6.7-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 22:9 и разрешением 2636 на 1080 пикселей; при это указывается, что экран будет иметь стеклянное — не пластиковое — покрытие. Имеется и второй экран — 1.06 дюймовая OLED-панель, которая может использоваться для отображения времени и уведомлений.

Galaxy Z Flip, предположительно, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus (а не новейший Snapdragon 865), восемь гигабайтов оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Камера на задней панели, как указывают инсайдеры, будет иметь два модуля по 12 мегапикселей; селфи-камера же, по данной информации, будет иметь разрешение 10 Мп.

Предполагается, что новинка поступит в продажу уже в феврале, а цена составит 1400 долларов.

 Самое значимое
Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфереПрезидент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиямВ Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Motorola представила раскладушку Razr с гибким экраном
Samsung Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца
Facebook обновил лого
Xiaomi выпустит смартфон с самой быстрой зарядкой
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Турции 12 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны
По делу Ивана Голунова задержаны 5 бывших полицейских Задержанные - бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Москвы, сообщили в Следственном комитете
В Женеве проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Встреча проходит при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ
В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Все заболевшие в ОАЭ - члены одной семьи родом из китайской провинции Хубэй, в которой началось распространение нового коронавируса