Дизайн и характеристики нового складного Samsung раскрыли до премьеры

PanARMENIAN.Net - Портал WinFuture поделился предполагаемыми рендерами будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip, а также предполагаемыми характеристиками устройства.

На изображениях можно увидеть вертикально складывающийся аппарат с двойной камерой и вспышкой на задней панели и одним портом USB-C (разъема для microSD и 3,5-миллиметрового разъема для наушников, согласно информации инсайдеров, нет), пишет «Популярная механика».

Предполагается, что Galaxy Z Flip получит 6.7-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 22:9 и разрешением 2636 на 1080 пикселей; при это указывается, что экран будет иметь стеклянное — не пластиковое — покрытие. Имеется и второй экран — 1.06 дюймовая OLED-панель, которая может использоваться для отображения времени и уведомлений.

Galaxy Z Flip, предположительно, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus (а не новейший Snapdragon 865), восемь гигабайтов оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Камера на задней панели, как указывают инсайдеры, будет иметь два модуля по 12 мегапикселей; селфи-камера же, по данной информации, будет иметь разрешение 10 Мп.

Предполагается, что новинка поступит в продажу уже в феврале, а цена составит 1400 долларов.