По делу Ивана Голунова задержаны 5 бывших полицейских

PanARMENIAN.Net - Пятеро бывших полицейских задержаны и доставлены в Следственный комитет (СК) для допроса в связи с делом о неправомерном задержании и уголовном преследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Речь идет о бывших сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, пишет Deutsche Welle.

В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу. По данным Следственного комитета, бывшие сотрудники полиции, которые задержали Голунова, хранили подброшенные журналисту наркотики незаконно.

Журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, однако впоследствии отпущен на свободу на фоне мощной общественной кампании в его поддержку. Сам журналист заявил, что наркотики были ему подброшены из-за расследования о бизнесе в области ритуальных услуг, над которым он тогда работал.

После освобождения Голунова московская полиция начала проверку сотрудников, проводивших его задержание. В июне 2019 года по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что в отношении пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела.