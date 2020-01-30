В Турции 12 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
30 января 2020 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 китайских туристов, совершавших поездку по турецкой Каппадокии, и двое граждан Турции госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор провинции Аксарай Али Манты.
«Симптомы заболевания появились у одного из туристов, в качестве предосторожности медики изолировали еще 9 человек, которые находились с ним в контакте, а также гида и водителя автобуса», - отметил Манты, пишет РИА Новости.
Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны. До получения результатов туристы будут находиться в специальном инфекционном отделении местной больницы.
Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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