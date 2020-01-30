Встреча глав МИД Армении и Азербайджана продолжится 30 января
30 января 2020 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Женеве 29 января завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Встреча длилась несколько часов и завершилась вечером.
По словам Нагдалян, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана продолжится также 30 января. Согласно принятой процедуре, по итогам встречи глав МИД будет обнародован пресс-релиз.
«Как мы уже сообщали, на встрече обсуждается широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта», – отметила Нагдалян.
29 января в Женеве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ, после чего встретился со своим азербайджанским коллегой.
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