Встреча глав МИД Армении и Азербайджана продолжится 30 января

PanARMENIAN.Net - В Женеве 29 января завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Встреча длилась несколько часов и завершилась вечером.

По словам Нагдалян, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана продолжится также 30 января. Согласно принятой процедуре, по итогам встречи глав МИД будет обнародован пресс-релиз.

«Как мы уже сообщали, на встрече обсуждается широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта», – отметила Нагдалян.

29 января в Женеве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ, после чего встретился со своим азербайджанским коллегой.