Пашинян отправится в Казахстан с рабочим визитом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 января отправится с рабочим визитом в Республику Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян в Алматы примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Запланированы также и двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи глав стран ЕАЭС будет рассмотрено предложение, согласно которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов снизится до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.