Пашинян отправится в Казахстан с рабочим визитом
30 января 2020 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 января отправится с рабочим визитом в Республику Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Пашинян в Алматы примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Запланированы также и двусторонние встречи.
Ранее сообщалось, что в рамках встречи глав стран ЕАЭС будет рассмотрено предложение, согласно которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов снизится до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
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По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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