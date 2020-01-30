7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать

PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в Китае поддерживает постоянную связь с более чем 400 гражданами РА, находящимися в настоящее время на территории КНР и зарегистрированными, 7 из которых на данный момент находятся в провинции Хубэй - очаге заражения новым коронавирусом. Об этом заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 29 января сообщил на встрече с послом КНР в Армени Тяном Эрлуном. Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса нового типа в Китае.

Тянь подчеркнул готовность китайской стороны продолжить тесное сотрудничество с армянской стороной с целью решения всевозможных проблем связанных с распространением коронавируса. На встрече стороны подробно обсудили проблемы, возникшие перед гражданами Армении, которые находятся в провинции Хубэй КНР, а также шаги предпринимаемые к их решению.

Посольство Армении также предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении.

Адонц также отметил, что МИД и посольство Армении в КНР постоянно поддерживают связь с правительством КНР и другими странами-партнерами, а также их посольствами по вопросу эвакуации граждан Республики Армения.

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. Сейчас число подтвержденных случаев заражения превысило 6000 человек (еще более 9000 под подозрением), 170 умерли, 104 излечились. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.