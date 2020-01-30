В ЕАЭС хотят снизить до €20 порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов
30 января 2020 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение, согласно которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов снизится до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года. Об этом сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает ТАСС.
Как отметил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин, количество облагаемых пошлинами посылок в 2019 году выросло в пять раз.
При этом он отметил, что свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находятся в сегменте от €20 и ниже.
По словам Булавина, в результате снижения порога с 1 января 2020 года до €200 должно произойти сопоставимое увеличение общего объема таможенных платежей.
Решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года.
В декабре 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
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