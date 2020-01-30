Осужденная в России израильтянка вышла на свободу

Осужденная в России израильтянка вышла на свободу
30 января 2020 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в России по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков и помилованная 29 января президентом РФ Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

Когда именно израильтянка покинула колонию в Подмосковье, где она отбывала наказание, не уточняется, пишет Meduza.

Просьбы о помиловании Иссахар ранее направляли Владимиру Путину президент и премьер-министр Израиля. 23 января в ходе визита в Иерусалим российский президент заявил на встрече с матерью Наамы Иссахар, что с ее дочерью «все будет хорошо». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заверил, что процесс помилования тормозится только из-за нежелания осужденной подавать соответствующее прошение. После этого девушка написала личное прошение президенту.

По данным израильских СМИ, ради освобождения Наамы Иссахар власти Израиля согласились передать России Александровское подворье в Иерусалиме.

Ожидается, что Наама Иссахар вернется на родину вместе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, который 30 января будет находиться с визитом в Москве.

Наама Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, после того как служебная собака обнаружила у нее в багаже 9.6 грамма гашиша. В ноябре Иссахар приговорили к 7.5 годам колонии. Первоначально женщина, которая в Шереметьево делала пересадку на пути из Дели в Тель-Авив, не отрицала, что наркотик принадлежит ей (в Израиле это не противозаконно), но подчеркивала, что у нее не было доступа к багажу и что она не намеревалась пересекать с ним таможенную границу России. Позже она утверждала, что не знает, как гашиш оказался в ее сумке.

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