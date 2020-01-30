Facebook заработал более $70 млрд в 2019 году
30 января 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Акции Facebook выросли на 55% в цене за последний год при росте ежедневного количества пользователей социальной сети до 1.66 млрд человек. Выручка компании за 2019 год составила $70.7 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данными компании, число ежедневных пользователей платформы увеличилось на 9% до 1.66 млрд человек за последний квартал (1,62 млрд в предыдущем квартале). Рост пользователей опережает ожидания аналитиков уже в течение полутора лет. Число людей, которые ежемесячно используют соцсеть, выросло на 8% до 2.5 млрд. Для всех приложений, включая Instagram, Messenger и WhatsApp, этот показатель составил 2.89 млрд.
Доход на одного пользователя составил в среднем $8.52 во всем мире, а в США и Канаде – $41.41. Выручка за 2019 год выросла с $55.8 млрд годом ранее до $70.7 млрд, за квартал на 25% (до $21.1 млрд).
Рыночная стоимость Facebook составляет около $633.5 млрд.
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