Facebook заработал более $70 млрд в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Акции Facebook выросли на 55% в цене за последний год при росте ежедневного количества пользователей социальной сети до 1.66 млрд человек. Выручка компании за 2019 год составила $70.7 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данными компании, число ежедневных пользователей платформы увеличилось на 9% до 1.66 млрд человек за последний квартал (1,62 млрд в предыдущем квартале). Рост пользователей опережает ожидания аналитиков уже в течение полутора лет. Число людей, которые ежемесячно используют соцсеть, выросло на 8% до 2.5 млрд. Для всех приложений, включая Instagram, Messenger и WhatsApp, этот показатель составил 2.89 млрд.

Доход на одного пользователя составил в среднем $8.52 во всем мире, а в США и Канаде – $41.41. Выручка за 2019 год выросла с $55.8 млрд годом ранее до $70.7 млрд, за квартал на 25% (до $21.1 млрд).

Рыночная стоимость Facebook составляет около $633.5 млрд.