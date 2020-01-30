В Китае от коронавируса скончались 170 человек: Россия закрывает границу на Дальнем Востоке

В Китае от коронавируса скончались 170 человек: Россия закрывает границу на Дальнем Востоке
30 января 2020 - 14:05 AMT

PanARMENIAN.Net - В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на 30 января Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Кроме того, выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан, пишет Deutsche Welle.

Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью КНР, где вирус не был распространен.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Германию, Францию, Южную Корею и Японию.

Тем временем Россия решила ограничить железнодорожное сообщение с Китаем. С 31 января будет ходить только поезд между Пекином и Москвой, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая возглавила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

А премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, пишет ТАСС.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.

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