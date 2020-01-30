Грета Тунберг запатентует свое имя
30 января 2020 - 15:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведская активистка Грета Тунберг объявила о начале регистрации торговых знаков на свое имя и названия движения школьников в защиту климата, которое она инициировала.
«Мое имя и движение постоянно используются в коммерческих целях без какого-либо согласия. Это действие защитит движение и его деятельность», – объяснила она подачу заявок на регистрацию.
По словам Тунберг, она намерена запатентовать торговые знаки на свое имя, на название международного движения школьников в защиту климата Fridays For Future, его шведское наименование (Skolstrejk for klimatet) и другие, пишут «Ведомости».
17-летняя шведская активистка Грета Тунберг была признана в 2019 году журналом Times «человеком года». Она обошла в этой номинации президента США Дональда Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга и председателя КНР Си Цзиньпина. Школьница стала известна после того, как начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату.
В сентябре 2019 года Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.
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