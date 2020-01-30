Карабахский военнослужащий умер при пока еще невыясненных обстоятельствах
30 января 2020 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 января, в районе 13:15, на оборонительном участке одной из воинский частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) при невыясненных обстоятельствах получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий Ваграм Мкртычевич Авакян, 2000 года рождения.
Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.
28 января, в районе 02:55, на оборонительном участке одной из воинский частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении, при невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий Нвер Арманович Аветисян, 2000 года рождения. Раненый был незамедлительно перевезен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.
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