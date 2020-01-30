Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве завершилась

PanARMENIAN.Net - В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Согласно принятой процедуре, по итогам встречи глав МИД будет обнародован пресс-релиз.

В этот раз встреча глав МИД двух стран длилась 2 дня. 29 января в Женеве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян до встречи со своим азербайджанским коллегой провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.