Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве завершилась
30 января 2020 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Согласно принятой процедуре, по итогам встречи глав МИД будет обнародован пресс-релиз.
В этот раз встреча глав МИД двух стран длилась 2 дня. 29 января в Женеве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян до встречи со своим азербайджанским коллегой провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
Самое значимое
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
Грета Тунберг запатентует свое имя По словам Тунберг, она намерена запатентовать торговые знаки на свое имя
В Китае от коронавируса скончались 170 человек: Россия закрывает границу на Дальнем Востоке Всего в Китае подтверждены уже 7711 случаев заражения
Facebook заработал более $70 млрд в 2019 году Число ежедневных пользователей платформы увеличилось на 9% до 1.66 млрд человек за последний квартал
Осужденная в России израильтянка вышла на свободу Ожидается, что Наама Иссахар вернется на родину вместе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху