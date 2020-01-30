Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве завершилась

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве завершилась
30 января 2020 - 17:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Согласно принятой процедуре, по итогам встречи глав МИД будет обнародован пресс-релиз.

В этот раз встреча глав МИД двух стран длилась 2 дня. 29 января в Женеве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян до встречи со своим азербайджанским коллегой провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Азербайджано-карабахский конфликт

Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

 Самое значимое
Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропортСамолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Армянка стала министром по делам молодежи и спорта ЛиванаАрмянка стала министром по делам молодежи и спорта Ливана
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Армянка участвует в выборах на должность мэра СтрасбургаАрмянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
МИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижкиМИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижки
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Грета Тунберг запатентует свое имя По словам Тунберг, она намерена запатентовать торговые знаки на свое имя
В Китае от коронавируса скончались 170 человек: Россия закрывает границу на Дальнем Востоке Всего в Китае подтверждены уже 7711 случаев заражения
Facebook заработал более $70 млрд в 2019 году Число ежедневных пользователей платформы увеличилось на 9% до 1.66 млрд человек за последний квартал
Осужденная в России израильтянка вышла на свободу Ожидается, что Наама Иссахар вернется на родину вместе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху