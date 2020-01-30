ПАСЕ приняла резолюцию о политзаключенных в Азербайджане
30 января 2020 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламентская ассамблея Совета Европы 30 января приняла резолюцию «Дело о сообщениях в связи с политзаключенными в Азербайджане» и Рекомендации в связи с ней. Об этом сообщила член делегации Армении в ПАСЕ, депутат Татевик Айрапетян.
По ее словам, за принятие резолюции проголосовали 83 депутата, против - 27, еще 6 - воздержались, пишет Shantnews.
Проект резолюции был составлен на основе отчета докладчика по политзаключенным в Азербайджане, исландского депутата Торхилдур Сунны. В резолюции выражена серьезная обеспокоенность проблемой политзаключенных в Азербайджане, которая носит «системный характер».
В свою очередь, французский парламентарий Бернар Фурнье указал на неисполнение Азербайджаном решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что неприемлемо. Он отметил, что деятельность правозащитников, активистов порой приводит к тому, что они оказываются в тюрьмах.
В связи с резолюцией высказалась также армянская делегация, что вызвало негодование азербайджанской стороны. А депутат Айрапетян выступила с речью о ситуации с политзаключенными в Азербайджане.
Еще при вступлении Азербайджана в Совет Европы в 2001 году ПАСЕ призвала Баку «освободить или пересмотреть в судебном порядке дела политзаключенных». Однако эта проблема остается до сих пор, несмотря на несколько резолюций ПАСЕ по данному вопросу.
Согласно данным местных правозащитников, число политзаключенных в Азербайджане составляет от 120 до 136 человек.
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