Экс-директор ереванского метрополитена подозревается в хищении сотен тысяч евро
30 января 2020 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Главном управлении полиции по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Армении возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищении госсредств в особо крупных размерах в ЗАО «Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна». Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.
Главным подозреваемым является бывший директор метрополитена. По предварительным данным, в 2017 году бывший директор метрополитена подписал контракт на 696 тысяч евро с целью ремонта и модернизации вагонов.
В 2017 году должность директора метрополитена Еревана занимал Пайлак Яйлоян, ушедший в отставку в мае 2019 года.
После завершения ремонта и модернизации вагонов в апреле 2018 года без объявления тендера он вместе со своим сыном подписал новый контракт с представителем армянского филиала той же компании по проведению тех же работ. В августе 2018 года им был составлен и единолично утвержден акт приема-сдачи подрядных работ с фиктивными данными и документацией, который был предъявлен для получения с целью хищения 624 тысяч евро.
Отмечается, что в 2017-2019 гг на имя своих родных глава метрополитена за счет учреждения совершил закупки на общую сумму более 734.7 млн драмов (более 1.5 млн долларов), чем нанес метрополитену существенный ущерб.
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