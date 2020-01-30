Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили возможные последующие шаги по подготовке народов к миру

PanARMENIAN.Net - 29 и 30 января в Женеве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе интенсивных переговоров был затронут широкий круг вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта. В частности, стороны обсудили осуществление соглашений, достигнутых в 2019 году и обсужденных предложений, а также «возможные последующие шаги в подготовке народов к миру, принципы и компоненты, лежащие в основе будущего урегулирования».

Как отмечают в МИД, Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения в мирный процесс урегулирования избранных представителей арцахского народа.

Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Встреча глав МИД двух стран длилась 2 дня. 29 января в Женеве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян до встречи со своим азербайджанским коллегой встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ.