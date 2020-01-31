ВОЗ признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом по итогам чрезвычайного заседания ВОЗ сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По информации организации, по всему миру заболели уже 7834 человек. Подавляющее большинство из них в Китае — 7736 случаев, остальные 98 приходятся на 18 стран мира, пишет РИА Новости.

При этом эксперты подтвердили восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. Как отметил генеральный директор ВОЗ, сейчас в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, при этом 170 заболевших скончались. По его словам, еще у 12,167 выявили подозрение на заболевание.

ВОЗ также рекомендовала присвоить временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV», а самому вирусу дать временное имя «2019-nCoV».

Гебрейесус отметил, что в организации считают возможным остановить вирус. По мнению экспертов, странам необходимо принять меры по раннему распознаванию болезни и изолировать больных. Кроме того, специалисты полагают, что отслеживание контактов также поможет остановить вспышку.

В то же время организация рекомендовала не вводить ограничения на передвижение товаров и людей из-за коронавируса, отказывать в визах и закрывать границы. Кроме того, в ВОЗ посоветовали государствам бороться с недостоверной информацией, связанной с распространением заболевания.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. По оценке экспертов, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Заражение распространилось за пределы Китая. Так, вирус обнаружили в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.